Пытающуюся нажиться на россиянах Собчак ткнули в грязь: Да кому ты нужна

Ксения Собчак подверглась жесткой критике.

Ксения Собчак решила неожиданно порадовать своих поклонников, пригласив их на крипто уикенд. По словам звезды, у подписчиков будет возможность отправиться с ней в Арабские Эмираты, посетить мастер-классы, посвященные криптовалюте. Кроме того, они смогут не только увидеть журналистку воочию, но и познакомиться с ней.

Так, Ксения заявила, что они отправятся в пустыню, где их будет ждать вкусный ужин. Собчак отметила, что ее спутников будет ждать что-то масштабное и грандиозное. Однако за все хорошее надо платить. Далеко не каждому посчастливится попасть в группу, так как места ограничены. Тем, кто решит принять участие, нужно будет заплатить кругленькую сумму – аж триста тысяч рублей. Кстати, телеведущая позаботилась и о тех, кто не может внести сразу всю сумму. Так, они могут оформить рассрочку.

Однако предложение звезды пользователи сети не оценили. Поклонники заявили, что ушлая Собчак пытается нажиться на россиянах. В комментариях негодуют. Народ возмущен тем, что Ксения решила найти лохов, которые отдадут свои кровные, чтобы оплатить ей отдых в Эмиратах. "Да кому ты, старая калоша, нужна", – написал один из пользователей сети.