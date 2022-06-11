Собчак в ужасе от сорванной свадьбы: Не дай бог такого мужа

Ксения Собчак высмеяла экс-супруга Бритни Спирс, пытавшегося сорвать ее свадьбу.

Накануне отгремело одно из главных событий мирового шоу-бизнеса. Бритни Спирс наконец-то вышла замуж за своего возлюбленного. С избранником певица находилась в длительных отношениях, с Сэмом Асгари она познакомилась около пяти лет назад. Однако важный день омрачило внезапное появление бывшего мужа артистки, который чуть не сорвал свадьбу. Бывший любовник звезды двухтысячных пришел на праздник с камерой и нашел шороха.

О произошедшем высказалась Ксения Собчак. "Не дай бог такого бывшего", – заявила журналистка. Также она отметила, что бывший избранник исполнительницы не особо интересен народу, так как его прямой эфир смотрели сто пятьдесят семь человек. "Такое пропустили", – заявила экс-ведущая "Дома-2".

Несмотря на желание испортить праздник, у Джейсона Александра по итогу ничего не вышло. Так, Бритни и Сэм все-таки стали законными супругами. Артистка закатила в Лос-Анджелесе масштабную вечеринку по случаю свадьбы. Ее посетили многие мировые звезды.

Напомним, не так давно пара объявила о том, что они находятся в ожидании наследника. Однако позже Бритни сообщила печальную новость – она потеряла ребенка. Однако влюбленные постарались не пасть духом и сказали, что будут пытаться вновь стать родителями.