Покинувшая Россию Собчак сделала громкое заявление: Каждая поездка может стать последней

Ксения Собчак временно покинула Россию ради служебной командировки. Ведущая сообщила, что в данный момент находится в своем любимом городе – Венеции.
Во время прогулки знаменитость поймала себя на новых и крайне странных ощущениях, которые вызвали у нее беспокойство. Об этом Собчак поделилась с подписчиками своего телеграм-канала.
Ксения Анатольевна заявила, что стала по-другому ценить поездку в Европу. По словам Собчак, ее не покидает чувство того, что каждая поездка может стать последней.
Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" отметила, что окружающие ее на улицах люди и не подозревают, откуда он приехала ведущая, что добавляет странности в ее восприятие мира. В Италии Собчак стало не по себе.
Стоит отметить, что пользователи Сети преимущественно не разделили позицию Ксении. Подписчики сошлись во мнении, что Собак явно преувеличивает. В качестве примеров соотечественники привели популярные улицы российских город, где жизнь кипит, как и прежде.
Напомним, ранее нападкам по поводу смены жительства подвергся супруг Ксении Собчак Константин Богомолов. Депутат Виталий Милонов посчитал, что, показывая такие постановки как "Лир", супруг Ксении Собчак готовится к эмиграции.