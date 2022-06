Выпадение прямой кишки и инвалидное кресло: что стало с любителем анальных утех Элтоном Джоном

Несколько лет назад у Элтона Джона обнаружили рак простаты.

В первый день лета в Сети появились папарацционные кадры 75-летнего Элтона Джона. Снимки ужаснули поклонников творчества британского певца. Фотограф заснял знаменитость, передвигающeгося в инвалидной коляске, в аэропорту Лейпцига. Артист выглядел слабым, на нем была невзрачная одежда.

Как пишут сплетники, у Элтона выпадает прямая кишка. С деликатной проблемой певец столкнулся якобы несколько лет назад и по сей день пытается справиться с ней. Так ли это на самом деле, доподлинно неизвестно, однако есть основания полагать, ведь артист ведет нетрадиционную сексуальную жизнь и практикует анальные утехи. Говорят, автор хита Can You Feel The Love Tonight давно носит памперс.

Напомним, много лет назад Джон признался, что является гомосексуалистом. В 2010 году певец вместе со своим избранником, известным канадским кинорежиссером Дэвидом Фернишем обзавелся сыном, а спустя несколько лет – еще одним. В 2014-м певец сыграл свадьбу с возлюбленным.

Кстати, также известно, что в 2017 году Элтону поставили страшный диагноз – рак простаты. Артист едва не умер из-за осложнений, которые были вызваны операцией по удалению опухоли.

СМИ сообщают, что Элтон Джон должен появиться на мероприятии в честь 70-летия правления Елизаветы II. Выступление певца было записано заранее.