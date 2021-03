Элтон, а точнее Реджиналд, родился 25 марта 1947 года в семье командующего эскадрильей ВВС Стэнли Дуайта и его жены Шейлы. В силу специфики профессии отца часто не было дома, поэтому воспитывала сына мама. В 1962 году, когда мальчику было 15 лет, его родители развелись.

Мальчик проявил особые способности к музыке уже в раннем детстве. В возрасте четырех лет он начал обучаться игре на фортепиано – и это давалось ему легко. Через несколько лет Реджиналд уже вовсю исполнял классику, и его считали самым настоящим вундеркиндом. Когда мальчику было всего лишь 11 лет, ему дали стипендию Королевской Консерватории, где его обучение заняло шесть лет.

В 1960 году, когда Реджиналду было 13, он вместе с приятелями организовал группу The Corvettes, которая играла "каверы" на Рэя Чарльза и Джима Ривза. Вскоре название было изменено на Bluesology. Реджиналд стал подрабатывать в музыкальном издательстве, а по вечерам он выступал в барах и прочих увеселительных заведениях.

Молодой и талантливый исполнитель нравился публике, поэтому ему сопутствовал определенный успех. Уже в 1966 году группа отправилась в тур по Англии, а затем в США. Музыку "бэнда" можно было охарактеризовать как нечто среднее между легким рок-н-роллом и ритм-энд-блюзом.

Затем Реджиналд познакомился с поэтом Берни Топином, пишущим тексты для песен. Встреча во многом стала судьбоносной, ведь они сотрудничают по сей день. Именно в этот период музыкант взял себе псевдоним Элтон Джон.

В 1967 году они записали первую песню - плод совместной работы - Scarecrow. Год спустя появился на свет сингл I’ve Been Loving You, а в 1969-м дебютная пластинка Empty Sky. Альбом, хотя и получил неплохие отзывы слушателей, коммерческого успеха в Англии не имел, а в США не вышел вовсе.

Весной 1970 года вышел второй альбом, который назывался Elton John. Эта пластинка была гораздо успешнее. Сингл Your Song стал настоящим хитом. Стараясь поймать удачу за хвост, Элтон Джон в этом же году дал первый концерт в США, который состоялся в Лос-Анджелесе в клубе The Troubadour. Оригинальная исполнительская манера музыканта привела публику, журналистов и коллег в восторг.

После этого рок-исполнитель принял участие в написании гимна для английской футбольной сборной, а в 1971 году выпустил альбом Madman Across the Water. Это была довольно мрачная пластинка, куда были органично вплетены грандиозные оркестровки Пола Бакмастера. Альбом получил большой успех в США и принес Элтону Джону мировую известность.

На волне успеха исполнитель открыл звукозаписывающий лейбл Rocket Records, с помощью которого в 1973 году была выпущена пластинка Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player. Многие критики и ценители творчества Элтона Джона называют эту пластинку его самой лучшей работой. В 1974 году выходит альбом Caribou, который тоже стал успешным. В этом же году исполнитель сыграл роль в экранизации рок-оперы Tommy.

В 1976 году увидела свет композиция Don't Go Breaking My Heart, исполненная дуэтом с певицей Кики Ди. Сингл взлетел на вершины чартов Британии и США. В тот момент, когда популярность певца была на пике, он в материале журнала Rolling Stone объявил о своей бисексуальности. Как позже рассказывал сам певец, он несколько "сгладил углы", не рассказав именно о гомосексуальности, чтобы не расстраивать поклонников. С этого момента под пристальный взгляд журналистов помимо творчества попала и личная жизнь музыканта.

В 1979 году Элтон Джон дал четыре концерта в СССР. В 1980-м Элтон совместно со своим соратником Берни Топином выпустили успешный альбом 21 at 33, а еще через год вышла пластинка The Fox.

1980-е годы в жизни музыканта выдались непростыми. В 1984 году он внезапно женился на звукоинженере Ренате Блауел. Проблемы в личной жизни и тяжелые переживания подорвали здоровье Элтона. В 1986 году он потерял голос – потребовалась операция по удалению полипов, в результате которой изменился тембр голоса певца. Брак с Блауэл просуществовал 4 года, после чего распался.

Дальше проблем стало еще больше. Обвинение в педофилии стало причиной начала депрессии. В 1987 году он выиграл дело о клевете против газеты The Sun, обвинившей музыканта в этом преступлении. Элтон стал злоупотреблять алкоголем и пристрастился к наркотикам, практически не выступал и не писал новые композиции.

На рубеже десятилетий Элтон Джон был потрясен историей подростка из Индианы Райана Уайта, больного СПИДом. Вместе с поп-королем Майклом Джексоном музыкант поддерживал Уайта до самой его смерти в 1990 году.

В этом же году Элтон оказывается в чикагском госпитале, где проходит курс реабилитации против алкоголизма, наркомании и булимии. В 1991 году выходит альбом Two Rooms: Celebrating the Songs of Elton John & Bernie Taupin, в записи которого были задействованы многие популярные исполнители из Британии и США.

Чуть позже Элтон создал фонд по борьбе со СПИДом Elton John AIDS Foundation, направляющий деньги от продажи его синглов на исследования болезни. Вместе с этим был выпущен альбом The One.

В 1994 году совместно с Тимом Райсом музыкант написал композиции к диснеевскому мультфильму "Король Лев", ставшему очень успешным. В 1995 году песня Can You Feel the Love Tonight была удостоена премии "Оскар". Также Элтон Джон вошел в Зал славы рок-н-рола, а еще через год ему дали рыцарских титул, после чего к его имени прикрепилась приставка "сэр".

В 2001 году Элтон Джон объявил, что альбом Songs From The West Coast будет последней студийной работой и он посвятит себя лишь концертной деятельности. Однако вышло совсем по-другому: он записал еще несколько пластинок, последние из которых - The Diving Board (2013) и Wonderful Crazy Night (2016).

В 1993 году Элтон встретил Дэвида Ферниша. В 2004 году в Великобритании был ратифицирован Акт гражданского состояния, в котором появилось понятие "однополый брак". Элтон Джон и Дэвид Ферниш были одними из первых, кто воспользовался этим. Праздничная церемония состоялась в Виндзоре, где ранее венчались принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Были приглашены только ближайшие друзья и родственники, а журналистов туда не пустили.

В 2009 году пара пыталась усыновить ребенка, больного ВИЧ, из украинского интерната. Однако им было отказано, так как на Украине однополые браки не признаются. 25 декабря 2010 года пара все же завела ребенка: суррогатная мать родила им сына, которого назвали Захарий Джексон Левон Ферниш-Джон. 11 января 2013 года родился второй сын — Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон.

1 декабря 2014 года Элтон Джон и Дэвид Ферниш, после принятия соответствующего закона, разрешающего однополые браки, расписались и сыграли полноценную свадьбу.

В интервью газете The Times Элтон Джон рассказал, что отец никогда не признавал его дарования и не пришел ни на одно выступление сына.

В сентябре 2015 года Элтон Джон стал жертвой розыгрыша российских пранкеров, которые говорили с ним по телефону от имени президента страны Владимира Путина. Позже стало известно, что беседа Элтона Джона и Владимира Путина все же состоялась.

В начале 2016 года стало известно, что Элтон Джон не станет оставлять сыновьям в наследство все свое состояние. Таким образом артист хочет научить детей зарабатывать себе на жизнь самостоятельно.