Проклятую Собчак разбило страшным недугом: Онкология

Сложно оставаться равнодушным даже к чужому горю. Человек, узнав о тяжелой болезни или смерти того, кого он хорошо знает, некоторое время пребывает в разбитом состоянии. Вот и Ксения Собчак, которую уведомили о недуге известного предпринимателя, проявила сочувствие, причем публично.
В своем телеграм-канале журналистка, которой сообщили об онкологии известного бизнесмена, основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого, вспомнила недавнее интервью Олега Тинькова, осудившего коллегу за молчание в столь неспокойное время. "У него (Галицкого – Прим. ред.) все серьезно. <...> И именно в этот момент Тиньков его призывает к каким-то активным высказываниям", – возмущена Ксения.
Собчак рассказала, что у Сергея осталась лишь небольшая сумма денег на лечение. Также у бизнесмена, по словам 40-летней телеведущей, есть немого средств в западных банках, которые в любой момент могут заморозить.
Ранее экстрасенс Мирослава Коллавини сказала, что Ксения Собчак проклята духовниками. Якобы это произошло тогда, когда журналистка посещала Среднеуральский женский монастырь. Слова медиума приводили "Дни.ру".