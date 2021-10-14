"Уйдет из жизни": Проклятая в монастыре Собчак несет страшную опасность

После смертельной аварии с автомобилем Ксении Собчак на журналистку накинулись с обвинениями. Ожесточенные противники вторили телеведущей, что она таит в себе угрозу для общества и негативно на него влияет. В ситуацию поспешила вмешаться экстрасенс Мирослава Коллавини. По мнению ясновидящей, Ксения Собчак несет страшную опасность, но, прежде всего, для своих близких.
"Ксения уйдет из жизни именно тогда, когда это предназначено", — поделилась предсказательница. Мирослава Коллавини уточнила: скандальный визит телеведущей в Среднеуральский женский монастырь в 2020 году привел не только к избиению звезды, а и к тому, что духовники ее прокляли.
Так что теперь, как считает медиум, Ксения Собчак очень уязвима и подвержена несчастьям. "Вокруг кружит смерть", — отметила экстрасенс, предрекая дальнейшие трагедии из-за гнева церковных деятелей.
Ясновидящая полагает, что журналистке нужно осторожнее вести себя и не лезть на рожон, ведь шутки с темными силами плохи. В противном случае "ореол проклятия" может перейти на дорогих ей людей, утверждает провидица. Мирослава Коллавини отметила, что скандальная свадьба звезды с катафалком вместо белого лимузина тоже печальным образом повлияла на судьбу Ксении Собчак.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?