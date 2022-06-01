"Единственный шанс остаться": доведенный до ручки Корчевников прыгнул на продажную Собчак

Накануне ведущий "Судьбы человека" упомянул имя журналистки в ряду тех, кого россиянам точно не надо вспоминать в новой жизни. Ксения Собчак мгновенно отреагировала на обидные слова, заявив, что мужчине должно быть стыдно за смешивание критики современной культуры с событиями на Украине. Ход перешел к Борису Корчевникову, и сегодня доведенный до ручки телеведущий ловко воспользовался своим ходом.
В своем телеграм-канале Корчевников буквально напрыгнул на Собчак, оперируя хлесткими словами журналиста Афанасьева, который прокомментировал перепалку знаменитостей.
Афанасьев уверен, что Корчевников изначально говорил именно о страхе Собчак и ей подобных личностей потерять доступ к медийным каналам, а вместе с ним и возможность зарабатывать большие деньги. Именно из-за этого страха такие люди выступают "за скорейший мир" – речь здесь вовсе не идет о гуманных целях.
"Это единственный шанс для них остаться в системе и на финансовых потоках," – привел Корчевников слова коллеги.
Судя по всему, Афанасьев очень верно растолковал мысли Корчевникова, раз тот воспользовался его словами, что осадить продажную Собчак. Телеведущий уверен, что прежним мир уже не будет. Рано или поздно все уходит в прошлое – теперь черед дошел до звездной блондинки. Что ж, время покажет, а пока поклонники Ксении Собчак с нетерпением ждут, что ответит она на очередной выпад Бориса Корчевникова.