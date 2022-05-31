Проклятая Собчак вцепилась в Корчевникова из-за блевотины: Извращенцы

Похоже, в шоу-бизнесе намечается новый скандал. Журналист Борис Корчевников нелестно высказался о своей коллеге Ксении Собчак. Ведущий шоу "Судьба человека" причислил блондинку к тем, кого не нужно вспоминать (в этом же ключе он упомянул тиктокера Даню Милохина и рэпера Моргенштерна*).
"Потому что, если это снова станет содержанием нашей жизни, то все, что происходит сейчас на Донбассе и юго-западных русских землях, эти кровь, мученичество и подвиг – будут зря. <...> Ребята там нас защитят и победят страшной ценой. Но ведь не для того, чтобы мы снова, как та евангельская собака, вернулись "на собственную блевотину.", – написала звезда сериала "Кадетство" в своем телеграм-канале.
Собчак не стала молчать, ведь ее поразило то, что Корчевников связал современную культуру с происходящем на Украине. "Милохин ему не нравится, рэпер и иноагент Моргенштерн*, на МУЗ-ТВ извращенцы мерещатся, Собчак тоже не угодила", – вцепилась в Бориса удивленная Ксения.
Журналистка попросила коллегу не подменивать понятия. Она считает, что за сказанное телеведущему должно быть стыдно. Собчак, обратившись к Корчевникову, поинтересовалась, стоит ли за исчезновение того, что Борису по какой-то причине не нравится, умирать хотя бы одному человеку. Она надеется, что в будущем люди не станут вести боевые действия из-за рэперов и реалити-шоу.
Ранее экстрасенс Мирослава Коллавини заявила, что Ксения Собчак была проклята духовниками во время ее визита в Среднеуральский женский монастырь в 2020 году. Слова медиума приводили "Дни.ру".
* физлицо, выполняющее функции иностранного агента