Его песни останутся в сердцах россиян: стало известно об уходе Меладзе

Заслуженный артист России Валерий Меладзе совсем недавно оказался в эпицентре громкого политического скандала. Популярный отечественный исполнитель негативно отнесся к началу специальной военной операции на Украине. В сфере шоу-бизнеса, поползли слухи, будто бы артист может лишиться возможности выходить на сцену. Злые языки поговаривали, мол он вместе с братом, знаменитым композитором и продюсером Константином Меладзе, сбежал из страны.
Видимо, певец так и не смог оправиться после многочисленных обвинений и критики в свой адрес. В пятницу, 20 мая, стало известно об уходе артиста. Страшная весть шокировала его фанатов. Исполнитель любимых миллионами россиян хитов: "Актриса", "Сэра", "Самбо белого мотылька", "Салют, Вера", "Я не могу без тебя", "Параллельные" и других – запомнился гражданам своей особой манерой выступлений и необыкновенным тембром голоса.
"Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям", – заявил Валерий Меладзе.
Он подчеркнул в своем телеграмм-канале, что съемки и песни, а также их рейтинг на радио перестали играть особого значения. Заслуженный артист принял решение уйти со сцены.
Валерий Шотаевич захотел вернуться к своей первоначальной профессии. Ранее он занимался проблемами очистки воды и даже защитил диссертацию в данной научной сфере.
Меладзе отметил, что занялся новой деятельностью. Певцу удалось разработать прибор для извлечения микроэлементов из морской воды. По словам исполнителя, он очень вдохновился новым проектом.