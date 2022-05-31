В свои 45 живет с мамой и втихаря водит домой любовниц: каким стал единственный сын Гвоздиковой

После смерти любимого супруга главным утешением Натальи Гвоздиковой стал взрослый сын Федор. Судьба наследника не во всем сложилась гладко.

В свое время Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков считались одной из самых крепких пар. Пусть в реальной жизни их союз не был похож на сказку, они смогли сохранить свой брак и вместе воспитали единственного сына. Актриса делала все, чтобы Федор не остался без отца, а он стал для нее отрадой в самые трудные времена. Наследнику знаменитости исполнилось уже 45 лет, но за это время мало что изменилось. Наталья Федоровна по-прежнему не чает души в сыне, а он все так же скрашивает ее одинокие вечера. Благо далеко ходить не приходится – живут родственники под одной крышей.

Гвоздикова и Жариков познакомились на съемках фильма "Возле этих окон" и с тех пор практически не расставались. Бурный роман быстро привел к свадьбе, а в 1976 году у влюбленных родился сын Федор. За годы совместной жизни актеры не раз исполняли роли образцовых супругов в кино, да и в реальности, как многим казалось, ничем не уступали своим экранным героям. Однако это только казалось...

В один момент Наталья Федоровна узнала, что ее супруг больше 10 лет скрывал вторую семью. Вместе с любовницей, журналисткой Татьяной Секридовой, он тайно воспитывал двоих наследников. Несмотря на то, что актриса простила мужа и прожила с ним вместе до последнего мгновения, предательство оставило в ее сердце глубокую рану. На Федора, который к тому моменту уже вырос, поступок отца тоже наложил отпечаток.

Наследник видел страдания матери, не понимал отца и побоялся наступить на те же грабли. Отложив амурные дела в дальний ящик, Федор полностью посвятил себя образованию и карьере. Он окончил институт иностранных языков, попробовал себя в роли переводчика, получил офицерское звание и стал главой службы информационной безопасности в сфере самолетостроения. А вот семьей к своим 45 годам так и не обзавелся.

Из-за негативного опыта родителей Федор не стремился к серьезным отношениям. Сейчас мужчина живет вместе с матерью, которая тоскует после смерти любимого супруга, и делит с ней быт. Рядом друг с другом родственникам комфортно, к тому же, Федору не приходится ограничивать себя в свиданиях. Он водит в дом любовниц и потенциальных невест, когда родительница уезжает на гастроли.

Многим такое положение дел может показаться странным, но Наталью Федоровну оно более чем устраивает. Сын помогает актрисе с домашними делами, скрашивает ее одинокие вечера и понемногу налаживает личную жизнь. Меж тем Гвоздикова старается почаще уезжать из дома, ведь она уже давно мечтает о внуках.