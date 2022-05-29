"Бездарная приживалка": 71-летнюю Алферову публично размазали по стенке

Жизнь Ирины Алферовой не была простой. Так, она оказалась за бугром, где родила дочь Ксению. Несмотря на то, что в письмах она уверяла, что жизнь ее складывается неплохо, на самом деле все было иначе.
Как оказалось, мать и сестра Бойко Гюрова, от которого она родила наследницу, невзлюбили русскую актрису. Они видели в Ирине приживалку, которая положила глаз на видного мужчину. Скромность женщины они принимали за высокомерие. В итоге даже супруг, некогда поддерживающий возлюбленную, отвернулся от нее.
Кстати, слово "приживалка" прицепилось не только к Ирине, но и к ее дочери Ксении. Об этом свидетельствуют комментарии в ее микроблоге. Казалось бы, женщина опубликовала безобидный пост, посвященный великому поэту Александру Пушкину. Она пригласила подписчиков на авторские литературные чтения, посвященные русскому классику. "Будем вместе заново знакомиться не с великим поэтом, а с потрясающим человеком, удивительным мужчиной, невероятно обаятельным, иногда трогательным и нежным, иногда неистовым и страстным", – написала она.
Однако в комментариях поспешили публично размазать по стенке как Ксению, так и ее 71-летнюю мать. "Не люблю ее и мать ее тоже. Приживалки. Бездарные", – написал один из пользователей Сети.