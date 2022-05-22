"Продажа Родины": 70-летний Розенбаум сделал заявление о своей эмиграции

Маэстро российской эстрады сделал свой выбор. Пока одни звезды летят "полечиться" в Израиль, а другие надеются получить второе гражданство, Александр Розенбаум верен нравственным принципам.
Музыкант заявил, что о его эмиграции в другую страну не может быть и речи. Переезд за рубеж в нелегкие времена для него равносилен предательству Родины. Россию артист называет второй матерью, поэтому не готов променять связь с отечеством ни за какие коврижки в виде финансовых поощрений.
"Мама у меня одна умерла, а вторая жива, дай бог ей здоровья. Вторая моя мама — это моя Родина. Поэтому все разговоры про продажу Родины для меня просто дики", — так заявил Александр Розенбаум журналистам, а его речь передал Пятый канал.
Напомним, артист родился в Ленинграде, а себя привык называть ленинградским евреем. Родословную музыкант полностью принимает и помнит в подробностях. Мужчина даже признавался, что носит на груди звезду Давида — общепризнанный символ современной еврейской идентичности.
"Общественная служба новостей" сообщает, что Александр Розенбаум отказался вступать в ассоциацию российских артистов. Певец отметил, что ему не интересна группировка, которую собирает горящий патриотизмом Николай Басков. "Я – не ассоциативный человек", — разъяснил свою позицию маэстро.