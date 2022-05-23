Голодающий за бугром Ширвиндт оказался в бедственном положении: Как обухом по голове

Александр Ширвиндт поделился историей нищей жизни за границей.

Александр Ширвиндт нередко бывал за границей, причем некоторые его поездки были не такими удачными, как этого бы хотелось. Как оказалось, бывало и такое, что актер оказывался за бугром в бедственном положении. Накануне он рассказал о своем опыте.

Однажды в качестве актера театра он посетил Болгарию вместе с Андреем Мироновым. В награду на блестящую игру им решили подарить отдых на Солнечном Береге. Ситуацию омрачил тот факт, что им оплатили переезд и жилье, однако не позаботились о пропитании. Актерам пришлось голодать в прямом смысле этого слова. Конечно, у артистов были местные деньги, но было их так мало, что им пришлось влачить жалкое существование. Так, по словам Александра, их завтрак состоял из стаканчика кофе с сахаром и горстки поп-корна.

Курьезный случай произошел в день отлета. Исхудавшие артисты еле-еле доковыляли до автомата, чтобы получить последний заграничный завтрак. Однако они оказались в бедственном положении: кофе полилось на землю, поскольку в автомате не было стаканов. Описывая свою реакцию, Ширвиндт вспомнил знаменитую сцену из не менее знаменитой комедии Гоголя. "В довершение, как обухом по голове, выпала ложечка", – заключил артист.