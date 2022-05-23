"Вы избили человека!": Полицеймако в шаге от тюрьмы за кровавую расправу

Еще два года назад, когда звезда театра и кино вместе со своей супругой Ларисой угодили в скандал из-за пса по имени Умка, который напал на пенсионера и по совместительству писателя Валентина Лаврова. Сосед Михаила Полицеймако утверждал, что йоркширский терьер буквально "вырвал кусок мяса".
История получила резонанс, но потом семья именитого актера снова оказалась в центре скандала. Дело в том, что в апреле прошлого года Первый канал готовил сюжет о конфликте между двумя соседями. Как рассказывала журналистка Лилия Федорова, съемки проходили в квартире Валентина Лаврова. Когда дело подошло к концу, а группа вышла на лестничную клетку, на них напала с кулаками жена звезды театра и кино Лариса Полицеймако. Больше всех досталось журналистке, которую супруга, как видно на кадрах, била и хватала за волосы.
"Вы только что избили человека!", – слышен голос за кадром на ролике, в котором запечатлена возлюбленная Михаила Полицеймако.
С сотрясением мозга и хлыстовой раной представительницу Первого канала госпитализировали, так что, очевидно, расправа над ней была кровавой. Целый год она добивалась возбуждения уголовного дела. И только сейчас это произошло. Теперь яростной жене Михаила Полицеймако в худшем случае светит до двух лет тюрьмы.