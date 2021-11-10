Инсульт и амбиции: Михаил Полицеймако раскрыл правду о своем уходе

Звезда кино и сериалов Михаил Полицеймако объяснил свое увольнение из театра.

Михаил Полицеймако в 1997 году окончил ГИТИС. После получения диплома новоиспеченный артист попал в труппу Российского академического молодежного театра. Через несколько лет работы Полицеймако забрал трудовую из культурного учреждения. В свежем интервью Михаил рассказал правду о своем уходе из РАМТа.

По словам Полицеймако, у него было много причин для увольнения. Например, болезнь отца – известного актера Семена Фарады. В 2002 году у советской знаменитости случился инсульт. Семену Львовичу требовался круглосуточный уход. Сиделка, говорит Михаил, брала за свои услуги 30 тысяч в месяц, а его зарплата в театре была нищенской – 12 тысяч рублей. Актер хотел устроить папу в центр реабилитации, но и это оказалось ему не по карману. 21 день пребывания в клинике стоил 75 тысяч. Полицеймако совмещал работу в театре со съемками в кино и на телевидении, но денег все равно не хватало.

Кроме того, Михаил Полицеймако чувствовал, что в театре ему не дают полностью раскрыть свой потенциал. Актеры, считает знаменитость, – люди очень амбициозные и хотят играть только главные роли, он в данном случае не исключение.

Полицеймако подчеркнул, что четыре года ему давали однотипных персонажей. "Из нового мне предлагали только какую-то ерунду..." – вспомнил Михаил. С каждым годом надежда актера получить хорошую роль становилась все слабее.

Терпение Полицеймако лопнуло, когда руководство культурного заведения отказалось отпускать его на съемки. Михаилу предложили хорошую работу в кино, но в театре встали в позу. Артист разозлился и написал заявление об увольнении.