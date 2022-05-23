"Как можно в 18 лет лечь под 60-летнего дедулю?": Негодную вдову Рената Ибрагимова обесчестили после похорон

Ренат Ибрагимов скончался в возрасте 74 лет 14 мая 2022 года.

Не успели еще близкие артиста отойти от свалившегося на них горя, как в Сети начались бурные обсуждения богатой личной жизни покойного. Многих удивил тот факт, что у Рената Ибрагимова осталась молодая вдова. Певец был женат трижды, и его последней жене Светлане всего 34 года.

Скандально известная блогерша Лена Миро не смогла пройти мимо этого факта. На своей странице в LiveJournal женщина высказала свое искренне недоумение. Она подсчитала, что на момент знакомства будущих супругов Светлане было всего 18 лет, а ее избраннику – уже 58. Глядя на снимки молодой возлюбленной Ибрагимова, Миро изумилась тому, как быстро та трансформировалась из юной девушки в "тетку трудной судьбы" – вероятно, "годы совместного проживания с дедом" сделали свое дело.

Возмутила Миро и предыдущая жена покойного Альбина, которая долго плакала после того, как муж ушел к молодухе и выбросил ее "на помойку жизни". Блогерша заметила, что обе женщины могли бы прожить совсем другую жизнь и стать чем-то большим, чем просто "бывшая жена и вдова всеми забытого Ибрагимова".

Подписчицы Лены Миро поддержали возмущенную блогершу. Наибольшее непонимание людей вызвала молодая вдова певца.

"Вот как можно в 18 лет лечь под 60-летнего дедулю?" – обесчестили негодную вдову в комментариях.

Напомним, что причиной смерти Рената Ибрагимова стали проблемы с сердцем. Как сообщил телеканал "360", певец был похоронен 15 мая на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах.