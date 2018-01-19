70-летний Ибрагимов: На девятом ребенке не остановлюсь

31 января в Кремлевском дворце состоится юбилейный концерт Рената Ибрагимова. "Листья желтые", "В раю магнолий", "Старый клен" – эти и другие композиции исполнит сам народный артист и его друзья. А накануне выступления певец дал откровенное интервью Dni.Ru.

"Сегодня все время занимают репетиции, – признался Ибрагимов. – В прошлом году я выпустил автобиографическую книгу "По морю жизни", теперь представлю ее сценическую версию. Александра Пахмутова, Марат Башаров, Роза Рымбаева, Анатолий Ярмоленко ("Сябры"), Фарух Закиров ("Ялла") Дина Гарипова и многие другие артисты будут в этот день вместе со мной".

Поскольку артист назвал имя победительницы проекта "Голос", мы не могли у него не узнать про отношение к современной российской эстраде. "Вокальные телепроекты демонстрируют неплохие голоса, – отметил певец. – Но меня огорчает крен в англоязычную музыку. Почему в эфире нет песен на татарском, чувашском языке? Да и молодые артисты появляются на сцене нечасто – это не тенденция, а скорее исключение".

При этом Ибрагимов наблюдает повышенный интерес к советской эстраде, к музыке ретро. "Я много выступаю, меня часто приглашают с концертами, я востребованный артист", – заверил певец.

Впрочем, ему и надо много работать, ведь он скоро в девятый (!) раз станет отцом. К тому же у 70-летнего певца есть молодая жена, которую надо удивлять и радовать. "У нас со Светой разница в 40 лет, но мы ее совсем не ощущаем, потому что близки духовно, – улыбнулся Ренат. – В Коране есть фраза: "Грешнику дам грешницу, а верующему – верующую". Так вот, именно вера нас и сплотила. Я совершил хадж (паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии, где в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама – священная Кааба. – Прим. ред.), жена регулярно совершает намаз (каноническая молитва, один из пяти столпов ислама. – Прим. ред.)".

Рассказал Ибрагимов и про знакомство с третьей супругой Светланой Миннехановой: "Она приехала в Москву, поступила в университет и, чтобы выжить, устроилась официанткой в китайский ресторан. Там-то мы и встретились".

По словам Рената, его взрослые дети от других браков нормально отнеслись к тому, что скоро он снова станет отцом. "Надо плодиться, пока есть силы и возможности, – заключил артист. – Странно, когда нет детей, а не когда они есть. Я думаю, что на девятом ребенке не остановлюсь!"