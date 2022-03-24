"Давай засосемся!": Бондарчук задала жару в мужском стриптиз-клубе

Светлана Бондарчук всегда отличалась отменным вкусом и интеллигентностью. Такого от нее не ожидали.

Российская телеведущая, владелица PR-агентства 53-летняя Светлана Бондарчук начинала свою карьеру с модельного бизнеса, куда ее привела бабушка. Она уговорила ее участвовать в конкурсе Burda Moden, где высокая и худая девочка выиграла главный приз. Потом Светалана стала лицом в серии фотографий Александра Терехова.

Во время перерыва в модельной карьере Светлана Бондарчук переключилась на телевидение. Артистка участвовала в ток-шоу, часто выступала в роли модного эксперта. Московский бомонд и сегодня считает Бондарчук женщиной с безупречным вкусом. Потом Бондарчук предложили должность главного редактора журнала Hello!

Сегодня Светлана Бондарчук развивает собственный ютуб-влог "Света вокруг света", гостями которого становятся известные люди. Гостем очередного выпуска стал солист группы "Иванушки Int." Андрей Григорьев-Апполонов. В своем телеграм-канале ведущая рассказала о курьезе, который произошел на съемках. Андрей Григорьев-Апполонов вел себя раскованно и в какой-то момент предложл Светлане поцеловаться на заднем сиденье машины. "Давай засосемся!" – предложил он. Бондарчук не отказалась. Но на этом все не кончилось.

"Мы снимали Андрея рыжего из "Иванушек". Это было в Сочи, его родном городе. Было сложно пройти по улице с ним, все на него набрасывались, он абсолютно такая собственность людей, которые находятся в Сочи. Он безропотно терпит. Это все очень мило. Но курьез был в том, что мы эту съемку закончили в мужском стриптизе. Это было мега смешно, чудно. В итоге я оказалась на танцполе. Не сомневайтесь во мне. Вы знаете, что танцевать я люблю", – рассказала бывшая жена режиссера Федора Бондарчука.