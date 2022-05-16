"Температура 40": вымоленный ребенок Валерии оказался на грани

В прошлом году артистка стала еще и бабушкой – она давно мечтала о ребенке, молилась о нем, и когда сын Арсений и невестка Лиана подарили ей внучку Селин, была очень счастлива. Теперь же этот ребенок заболел, чем очень встревожил родных.
Недуг подкрался к малышке на отдыхе. Несколько дней назад младший сын Валерии вместе с женой и дочкой уехал в Дубай. Как сообщили "7 Дней", звездная семья поселилась в роскошном пентхаусе с видом на Персидский залив. Казалось бы, все должно было быть чудесно, но отпуск пошел не по плану.
Арсений Шульгин пожаловался на то, что у них с женой была бессонная ночь и беспокойный день, так как у малышки поднялась очень высокая температура – ребенок оказался буквально на грани в представлении взволнованных родителей.
"Температура 40," – рассказал встревоженный молодой отец.
Какой именно недуг подхватила вымоленная внучка Валерии – неизвестно, но очевидно, что родители девочки делают все для того, чтобы она скорее поправилась. Сама Валерия, наверняка, тоже очень переживает за внучку. Прежде она рассказывала, что полюбила наследницу до безумия еще до встречи с ней, а долгожданная встреча с крохой и вовсе перевернула жизнь знаменитости.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как настойчивый незнакомец пристал к певице Валерии с предложением.