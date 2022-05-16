Беглый Ургант показал сокровенное в важный день: Просто невероятно

В последнее время народ вновь начал говорить об Иване Урганте, однако на этот раз повод для обсуждений не особо положительный. Дело в том, что телеведущий оказался в центре скандала после того, как осудил действия российских властей на фоне специальной операции на Украине. Более того, после такого перестало выходить авторское шоу Урганта на Первом канале. Поговаривают, что руководство решило расторгнуть контракт с Иваном, а его шоу больше никогда не выйдет в эфир.
Немного отвлечься от слухов и сплетен помогла недавняя публикация шоумена. Ургант в своем микроблоге показал сокровенное – дочь Нину, которой исполнилось четырнадцать лет. Иван старается оберегать наследницу от посторонних глаз и крайне редко показывает ее в социальных сетях. Однако по случаю праздника он решил сделать исключение. Многие пользователи сети были удивлены тем, что Нина – копия знаменитого папы. "Просто невероятное сходство", – написали подписчики.
Напомним, что девочка – дочь Ивана от Натальи Кикнадзе. С будущей супругой шоумен познакомился в гимназии при Русском музее. Иван назвал свою наследницу в честь именитой бабушки – актрисы Нины Ургант. Телеведущий был очень близок с родственницей.