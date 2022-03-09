Скупающего криптовалюту Галкина призвали работать бесплатно

На днях стало известно, что шоумен Максим Галкин отменяет запланированные в России концерты. Новость прокомментировал Сергей Соседов. По его словам, у Галкина денег куры не клюют, он обеспечил несколько поколений вперед, поэтому ему выступать надо бесплатно, ради удовольствия и самореализации.
"Он не может жить без творческих вечеров и зрителей. Пусть бесплатно тогда работает. Деньги ему не нужны. Их столько, что некуда тратить. Мне непонятна его позиция", – заявил критик.
Сообщалось, что из-за радикальной позиции Максима Галкина по поводу обострившейся ситуации на Украине в Архангельске и Казани отменили его концерты. Зрители массово сдают билеты. Напомним, шоумен выступил против проводимой Россией спецоперации по защите мирных граждан Донбасса. После этого появились данные о том, что Галкин с семьей покинул страну. Пугачеву с детьми якобы видели во Внуково в терминале, откуда улетают известные люди на частных самолетах.
По некоторым данным, Алла Пугачева, Максим Галкин и двое их младших детей Лиза и Гарри находятся в Израиле в местечке Кесария на роскошной вилле с бассейном, которую когда-то Примадонна хотела купить.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Максим Галкин закупил криптовалюты.