Отказавшегося жениться на матери своих детей Деревянко вывели на чистую воду

Блогер Андрей Кисилев рассказал, чего так мог испугаться Павел Деревянко.

Павел Деревянко прожил с Дарьей Мясищевой девять лет, у пары двое детей, однако артист так и не отвел женщину в ЗАГС. Год назад стало известно, что пара разошлась. Однако совсем недавно появились слухи о том, что влюбленные снова сместе.

"Когда есть взаимные чувства, общие интересы и планы на жизнь, то почему бы и нет. Такой формат отношений поможет узнать лучше друг друга и в быту и, как говорится простым языком, "в постели". А потом уже, я считаю, само по себе возникнет желание как-то официально зарегистрировать уже сложившуюся семью. Наличие штампа не уберегает от расставаний. Важнее всего взаимные чувства, взаимное уважение и взаимное желание жить вместе, выстраивать отношения, быт и общие планы на будущее!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Андрей Кисилев.

По словам блогера, причин, по которым мужчина не делает предложение руки и сердца гражданской жене, может быть много.

1. Страх.

Мужчина не рискует жениться , так как боится, что смена "статуса" семьи как-то поменяет женщину, и начнутся постоянные истерики, скандалы, претензии, неадекватные высказывания. Мужчина гораздо лучше себя чувствует, пока состоит в гражданском браке. У него лучше сохраняется душевное здоровье.

2. Неготовность к ответственности.

Мужчину может пугать необходимость обеспечивать, оберегать, быть ответственным за свою семью. Ему страшно, что это все он должен будет делать не потому, что сам этого хочет, а потому что так обязывает делать "Закон брака и семьи".

3. Финансовая нестабильность.

Для мужчины важно состояться финансово, достичь определенных целей в карьере. У него должна быть уверенность, что он сможет обеспечить не только себя, но и свою семью.

4. Потребность в свободе.



Очень многие почему-то бояться потерять какую-то свободу, не только финансовую но и личную. Появляется страх расстаться с личным пространством, с возможностью поступать так, как считает нужным, что жизнь кардинально изменится, он уже не сможет встречаться с друзьями, посещать крутые мероприятия, ходить в ночной клуб.

5. Неуверенность в чувствах.

Мужчина может сомневаться в том, действительно ли она его судьба. Возможно, он боится, что после женитьбы в его жизни появится девушка, которую он сможет полюбить по-настоящему.

6. Неудачный опыт.



Вероятнее всего, мужчины могут бояться, что и в этот раз все пойдет не так, как хотелось бы. Поэтому гораздо сложнее повторно решиться на такой шаг.