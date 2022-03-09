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Шоу-бизнес
Отказавшегося жениться на матери своих детей Деревянко вывели на чистую воду

Отказавшегося жениться на матери своих детей Деревянко вывели на чистую воду

Блогер Андрей Кисилев рассказал, чего так мог испугаться Павел Деревянко.
прочитано 78 раз

Павел Деревянко прожил с Дарьей Мясищевой девять лет, у пары двое детей, однако артист так и не отвел женщину в ЗАГС. Год назад стало известно, что пара разошлась. Однако совсем недавно появились слухи о том, что влюбленные снова сместе.

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"Когда есть взаимные чувства, общие интересы и планы на жизнь, то почему бы и нет. Такой формат отношений поможет узнать лучше друг друга и в быту и, как говорится простым языком, "в постели". А потом уже, я считаю, само по себе возникнет желание как-то официально зарегистрировать уже сложившуюся семью. Наличие штампа не уберегает от расставаний. Важнее всего взаимные чувства, взаимное уважение и взаимное желание жить вместе, выстраивать отношения, быт и общие планы на будущее!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Андрей Кисилев.

По словам блогера, причин, по которым мужчина не делает предложение руки и сердца гражданской жене, может быть много.

1. Страх.

Мужчина не рискует жениться , так как боится, что смена "статуса" семьи как-то поменяет женщину, и начнутся постоянные истерики, скандалы, претензии, неадекватные высказывания. Мужчина гораздо лучше себя чувствует, пока состоит в гражданском браке. У него лучше сохраняется душевное здоровье.

2. Неготовность к ответственности.

Мужчину может пугать необходимость обеспечивать, оберегать, быть ответственным за свою семью. Ему страшно, что это все он должен будет делать не потому, что сам этого хочет, а потому что так обязывает делать "Закон брака и семьи".

3. Финансовая нестабильность.

Для мужчины важно состояться финансово, достичь определенных целей в карьере. У него должна быть уверенность, что он сможет обеспечить не только себя, но и свою семью.

4. Потребность в свободе.

Очень многие почему-то бояться потерять какую-то свободу, не только финансовую но и личную. Появляется страх расстаться с личным пространством, с возможностью поступать так, как считает нужным, что жизнь кардинально изменится, он уже не сможет встречаться с друзьями, посещать крутые мероприятия, ходить в ночной клуб.

5. Неуверенность в чувствах.

Мужчина может сомневаться в том, действительно ли она его судьба. Возможно, он боится, что после женитьбы в его жизни появится девушка, которую он сможет полюбить по-настоящему.

6. Неудачный опыт.

Вероятнее всего, мужчины могут бояться, что и в этот раз все пойдет не так, как хотелось бы. Поэтому гораздо сложнее повторно решиться на такой шаг.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 10:54 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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