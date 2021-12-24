Выставили вон: уставший Павел Деревянко остался не у дел на фоне скандала

Павел Деревянко находится на пике карьеры. Актер очень востребован у продюсеров. В этом, 2021 году, у Деревянко состоялось шесть кинопремьер. Также недавно на экраны вышел второй сезон сериала "Беспринципные", где Павел играет одну из главных ролей. Между тем ходят слухи, что Деревянко выставили вон из Театра Моссовета, в котором он прослужил 15 лет.
Сплетни спровоцировали перемены, произошедшие в театре. Из репертуара исключили спектакль "Великолепный рогоносец". В постановке Павел Деревянко играл центрального персонажа. Кроме того, приостановили показы чеховской трилогии Андрея Кончаловского, в которой также был задействован актер. В Театре Моссовета у звезды "Беспринципных" теперь нет ни одного спектакля.
Журналисты попросили прокомментировать ситуацию самого Павла Деревянко. Артист объяснил, что ушел из "Великолепного рогоносца" так как "устал от роли". Спектакль, отметил Павел, получился очень энергозатратным. Постановки по Чехову не идут на сцене временно, добавил Деревянко.
"Из театра я пока никуда не ухожу", – поделился артист.
Звезда "Беспринципных" подчеркнула, что к худруку театра Евгению Марчелли претензий не имеет. Деревянко назвал себя человеком, который со всеми может найти общий язык.
Напомним, Театр Моссовета в последнее время сотрясают скандалы. Летом из учреждения ушел Виктор Сухоруков. Затем актер Александр Домогаров публично выступил против политики Евгения Марчелли.