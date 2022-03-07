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Шоу-бизнес
Неприличная сумма: замок оставивших Россию Галкина и Пугачевой готовы купить

Неприличная сумма: замок оставивших Россию Галкина и Пугачевой готовы купить

Максим Галкин и Алла Пугачева могут избавиться от жилплощади уже сейчас.
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Вокруг четы Пугачевых-Галкиных в последнее время масса разнообразных слухов. Поговаривают, что Алла Борисовна и Максим с детьми бросили все, уехали в Израиль и не собираются возвращаться.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Дескать, оставить Россию семейство решило после начала спецоперации на Украине. Галкин не скрывал негативного отношения к решению российских властей. Говорят даже, что знаменитости выставили на продажу собственный замок в подмосковной деревне Грязь. Якобы жилье продается за неприлично большую сумму. Между тем по другим данным, Алла Пугачева страдает от проблем со здоровьем, поэтому перестала выходить на связь.

Пока общественность разбирается, где правда в истории с Аллой Пугачевой и ее мужем, продюсер Андрей Разин обратился к чете с деловым предложением. Музыкальный менеджер готов купить замок Аллы Борисовны и Максима. Об этом Разин написал в личном инстаграм-аккаунте.

Продюсер напомнил, что является президентом молодежной общественной организации "Творческий центр "Солнечный круг". Именно для нужд этого учреждения Андрей Разин и хочет купить подмосковный замок. Музыкальный деятель собирается поселить в жилище Пугачевой и Галкина детей-сирот. В новом роскошном доме подростки будут осваивать IT-профессии. Максим Галкин и Алла Пугачева на предложение Андрея Разина пока не отреагировали.

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Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 7 марта 2022, 17:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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