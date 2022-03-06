Сына Талькова отправили куда подальше после скандала в самолете

Игорь Тальков-младший продемонстрировал всем свой тяжелый характер.

Игорь Тальков-младший обладает бунтарский духом, из-за чего нередко попадает в неприятные ситуации. Недавно он вновь оказался в центре скандала. Артист должен был отправиться в Сыктывкар, чтобы дать концерт для своих фанатов. Однако до пункта назначения он так и не смог добраться.

Тальков решил пойти по стопам Волочковой и отказался следовать мерам безопасности, будучи на борту самолета. Музыкант не захотел надеть маску и устроил разборки. Именно поэтому артиста попросили удалиться и сняли с рейса. Кстати, денег у сына звезды девяностых тоже не было, из-за чего ему пришлось просить помощи у фанатов. Видимо, поклонники все-таки решили выручить кумира, поскольку до Сыктывкара он все же добрался. Кстати, злополучную маску он все равно не надел. Так, сначала он ее приспустил, а затем и вовсе сорвал со словами нежелания быть винтиком в системе. Однако теперь он вел себя более предусмотрительно, поэтому противиться правилам безопасности начал уже тогда, когда самолет был готов взлетать.

Напомним, что в свое время Анастасии Волочковой так же не повезло. Так, она сняла маску во время полета в самолете, из-за чего была задержана уже в московском аэропорту. Ситуации, произошедшие со звездами, доказываю, что все же не стоит с таким отрицанием к правилам перелета.