Пой жене-хохлушке дома: Меладзе после антироссийской выходки погнали под зад ногой из Москвы и Минска

Существует негласный список артистов, проведение концертов которых сегодня не рекомендовано. Туда попали исполнители, которые высказались против военной операции России на Украине.
В итоге, как пишет Telegram-канал Mash, Валерий Меладзе не сможет дать запланированный на 8 марта сольник в Барвихе Luxury Village. Стоимость билетов туда варьировалась от 20 до 60 тысяч рублей. Но зрители начали массово их сдавать после антироссийского демарша поющего в России и женатого на украинке грузина. "Пой жене-хохлушке дома!" – советуют обиженные россияне.
Организаторы праздничного мероприятия попытались спасти положение, объявив об акции "два билета по цене одного". Вместо Меладзе теперь поздравлять женщин с 8 марта со сцены будут Юрий Антонов и Александр Серов.
Концерт Валерия Меладзе, запланированный на 12 марта в белорусском спорткомплексе "Минск-Арена" тоже отменен. Об этом сообщается на сайте организаторов выступления. Указано, что выступление не состоится "в связи с невозможностью проведения в данный момент".