Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Суббота
5 марта
Лента новостей
18:36
Газманова могут упечь за решетку: Международный розыск
18:11
Олимпийскую чемпионку задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками
17:44
Галкин и Ургант срочно скупают криптовалюту: В шаге от эмиграции
17:30
"Не могу претендовать": актриса "Сватов" Олеся Железняк о собственной некрасивости
17:24
Беременная Кабаева показала повзрослевшего сына: Слезы на глазах
17:23
Пой жене-хохлушке дома: Меладзе после антироссийской выходки погнали под зад ногой из Москвы и Минска
17:10
Клиническая смерть, пластика и секретная наколка: что произошло с Еленой Яковлевой
16:53
Рискующая попасть под раздачу звезда "Великолепного века" опубликовала обложку на русском
16:52
"Приходит с концертов в два часа ночи": экс-возлюбленный не удовлетворил Елену Воробей
16:48
Путин назвал условие введения военного положения
16:42
"Они вынудили меня": Застрявший на чужбине Домогаров обратился к россиянам
16:41
СБУ убила члена украинской делегации на переговорах с Россией – депутат Верховной Рады
16:37
В Новокузнецке из-за мощного столкновения джип вылетел в кювет
16:08
"Этот день настал!": Застуканная с "беременным" животом Бузова сделала заявление
15:58
В Минобороны РФ заявили о стремительном ухудшении гуманитарной обстановки на Украине
15:47
"Поняла, что не хочу такой жизни": Железняк из "Сватов" приняла важное решение
15:46
"Выкидывает меня": Пригревшая мужика в доме Орлова оказалась на улице
15:21
"В мои планы входило дожить с ним старости": от инфаркта скоропостижно умер муж Розы Сябитовой
15:19
"Мразь": разгневанная Мамаева набросилась на бывшую подругу
15:09
Билет в один конец: Литвинова и Земфира сбежали из России
15:06
Устроился работать в метро, остался без жилья, вымолил дочь: как живет звезда "Сватов" Добрынин
15:00
Чадов сказал правду о крахе брака с Дитковските
14:58
Вице-премьер Борисов о санкциях: Кризис не продлится долго
14:35
Песков высказался о западных санкциях: Россия будет противостоять
14:28
Жизни не давал: Вдова раскрыла страшную подноготную натуры Кобзона
14:26
"Самый счастливый человек": Рэпер Федук впервые об отцовстве
14:23
Близкая подруга откровенно заговорила о бегстве Пугачевой с детьми из России
14:22
В Росавиации авиакомпаниям порекомендовали приостановить полеты за рубеж
14:18
Замок со скидкой в миллиарды рублей: от какой недвижимости избавляется российский хоккеист
14:16
"Пора переходить на белорусский трикотаж": напялившую дорогущие тряпки Рудковскую облили помоями
14:14
Оказалась в интернате из-за болезни: звезда "Школьного вальса" Цыплакова находит утешение в вере
14:11
В Подмосковье мужчину задержали за кражу торговых паллетов
14:00
В Кургане студент пришел на занятия с ножом
13:58
Бесконечный процесс: Петросян и Степаненко вернулись к дележке многомиллионного имущества
13:47
В ДНР сообщили об отказе националистов дать гуманитарный коридор жителям Мариуполя
13:42
Неожиданное решение генпрокурора Украины повергло Михалкова в шок
13:37
"Что-то невероятное": Горячие ласки полуголой Толкалиной с женщиной сняли на видео
13:32
"Стадия "анорексия": загнавшей себя Бузовой вынесли суровый приговор
13:28
Отвергла Машкова и брошена из-за Куликовой: перипетии личной жизни известной актрисы Низовской
13:27
Поздравляем: Наталия Фриске показала новорожденную дочь
13:25
Акопов спрогнозировал два варианта капитуляции Украины: отдаст ли Зеленский приказ?
13:04
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
12:58
Поехала к дочери? Пугачева с младшими детьми сбежала из страны на частном самолете
12:55
Белый заяц регулярно атакует дачу новосибирца: Непрошенного гостя сняли на видео
12:44
Квартира по цене шести островов: Какое жилье присмотрела звезда "Американской истории ужасов"
12:36
"До слез": Заговорившая об изматывающей болезни дочь Кончаловского опустилась на колени
12:29
"Кто-то может пострадать": напуганная Дайнеко оказалась в опасности
12:26
Уникальное явление попало на видео: Снежный барс приблизился к людям
12:14
Уехал в Америку, увлекся молодой ассистенткой и отказался от родных детей: что стало с Соловьевым
12:11
"Эталон пошлости и самолюбования": Вывалившая грудь Волочкова взбесила народ разговорами о морали
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Настоящий террор": Перепуганный Шаляпин поднял вой из-за угроз
ДНР: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике
"Очень счастливая": молодую жену Петросяна заподозрили в беременности
Завербованный Украиной актер Пашинин озверел окончательно и пригрозил белорусам смертью
Плюс 17 килограммов: серьезный гормональный сбой после ковида изменил Аниту Цой
У вымоленных малолетних дочек звезды "Склифосовского" случился шок
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пой жене-хохлушке дома: Меладзе после антироссийской выходки погнали под зад ногой из Москвы и Минска

Пой жене-хохлушке дома: Меладзе после антироссийской выходки погнали под зад ногой из Москвы и Минска

Валерий Меладзе одним из первых высказался против начавшейся на Украине специальной операции по денацификации и демилитаризации. Его видео за неделю собрало более 4 млн просмотров. Но теперь тот ролик аукнулся артисту.
прочитано 1379 раз

Существует негласный список артистов, проведение концертов которых сегодня не рекомендовано. Туда попали исполнители, которые высказались против военной операции России на Украине.

ПО ТЕМЕ

Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!

В итоге, как пишет Telegram-канал Mash, Валерий Меладзе не сможет дать запланированный на 8 марта сольник в Барвихе Luxury Village. Стоимость билетов туда варьировалась от 20 до 60 тысяч рублей. Но зрители начали массово их сдавать после антироссийского демарша поющего в России и женатого на украинке грузина. "Пой жене-хохлушке дома!" – советуют обиженные россияне.

Организаторы праздничного мероприятия попытались спасти положение, объявив об акции "два билета по цене одного". Вместо Меладзе теперь поздравлять женщин с 8 марта со сцены будут Юрий Антонов и Александр Серов.

Концерт Валерия Меладзе, запланированный на 12 марта в белорусском спорткомплексе "Минск-Арена" тоже отменен. Об этом сообщается на сайте организаторов выступления. Указано, что выступление не состоится "в связи с невозможностью проведения в данный момент".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 17:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Галкин и Ургант срочно скупают криптовалюту: В шаге от эмиграции

Информация шокирует
Шоу-бизнес

Билет в один конец: Литвинова и Земфира сбежали из России

Неужели навсегда?
Шоу-бизнес

"Мразь": разгневанная Мамаева набросилась на бывшую подругу

Причиной вспышки стал ребенок
Шоу-бизнес

"Пора переходить на белорусский трикотаж": напялившую дорогущие тряпки Рудковскую облили помоями

Продюсер нарвалась на критику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида
Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Подмосковье мужчину задержали за кражу торговых паллетов
В Кургане студент пришел на занятия с ножом
Приемным родителям Подмосковья повысят выплаты
Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+