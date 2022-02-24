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Спецоперация на Украине
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!

Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!

Валерий Меладзе не смог сдержать эмоций, узнав о том, что происходит на Украине.

Продолжение: "Мы славяне": Лукашенко пригласил Россию и Украину на переговоры в Минск
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Сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, основной целью которой является прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Многие российские звезды оказались шокированы тем, что происходит на востоке страны. Но, кажется, больше всех обеспокоен Валерий Меладзе, ведь там проживает его родной брат Константин, который, к слову, является заслуженным деятелем искусств Украины. На своей странице в "Инстаграме" музыкант записал видеообращение, в котором не смог сдержать эмоций и буквально взмолился о мире. Он считает, что любые проблемы и разногласия можно решить диалогом – ведь для этого людям и был дан язык. Меладзе уверен, что история обязательно всех рассудит и все расставит по своим местам, ну а сейчас, по его словам, необходимо остановить то, что сегодня началось на Украине.

– Я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров... Это нужно прекратить", – взмолился артист в своем видеообращении.

К слову, Валерий Меладзе – не единственный, кто высказался по поводу ситуации на Украине. Ранее "Дни.ру" писали, что Сергея Лазарева настолько взволновали тревожные события, что он не смог подобрать слов и сорвался на маты.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
24 февраля 2022, 13:21 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость А что же он молчал, когда уничтожали Донбасс?
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А что же он молчал, когда уничтожали Донбасс?
Гость965626
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та у него жена Галушка. А кто ответит за геноцид евреев, восточных украинцев, за сожженных русских в Одессе .
Гость965614
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Ути бозе мой. А вскрикивал ли этот певец глядя на расстрелы мирных жителей и их домов в Донбассе? Какой же засранец
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