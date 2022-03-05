Билет в один конец: Литвинова и Земфира сбежали из России

Рената Литвинова приняла решение уехать в Париж вместе с Земфирой.

По всей видимости, Рената Литвинова уже успела ощутить на себе трудности российской жизни, обусловленные непростой ситуацией в стране. Так, актриса как будто бы замкнулась, перестала появляться в социальных сетях и даже отказалось от некоторых предложений по работе. Поклонники даже предполагают, что звезда даже решила покинуть Родину. Сообщается, что Литвинова вместе со своей закадычной подругой Земфирой уже находятся в Париже. Однако никто не знает, вернутся ли звезды обратно. Пока что билет был куплен в один конец, что наводит на мысль о намерении женщин остаться в Европе надолго.

Стоит отметить, что Париж был выбран подругами не просто так. Литвинова является обладательницей шикарных двухэтажных апартаментов в столице Франции. В Париже живет дочь Ренаты, именно поэтому она и приобрела в этом городе недвижимость.

Рассказывая о покупке квартиры, актриса отметила, что это произошло по воле случая. Так, она прогуливалась по центру города и увидела рекламу на витрине агентства недвижимости. В тот момент она и приняла решение о приобретении жилья. И уже следующий Литвинова пришла на просмотр. Звезду российского кинематографа даже не смутила внушительная стоимость квартиры. Несмотря на то, что Рената не озвучила цену, примерную стоимость апартаментов можно вычислить. Так, по оценкам риелторов, такое жилье в 2015 году могло стоить около пятисот тысяч евро.