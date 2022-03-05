На бросившую дочь ради мужиков Лолиту вылили ушат грязи: Сдать бабушке и не заботиться?

Дочь и мама знаменитой певицы уже много лет живут отдельно от нее.

С начала военной спецоперации на Украине Лолита Милявская не перестает делиться с публикой переживаниями за своих родных – маму и дочь Еву, которые сейчас как раз находятся в Незалежной. На своей странице в "Инстаграме" она буквально взвыла: "Я хочу обнять свою семью!". Поклонники, конечно, сочувствуют звезде. Однако их чувства разделяют далеко не все.

Супругу знаменитого поэта Ильи Резника слезные посты певицы не растрогали, ведь Ирина уверена, что в своих бедах Лолита виновата сама. Женщина никак не может найти ответ на вопрос: как звезда российской эстрады, у которой все хорошо в финансовом плане, бросила свою семью на Украине, а сама осталась жить в России? Ведь, размышляет Ирина, можно было бы перевезти их к себе.

"Или так удобнее? Сдать дочку бабушке и не заботиться? Только деньги пересылать и смс-ки писать?", – рассуждает супруга Ильи Резника.

Женщина уверена, что Лолита просто-напросто слишком сильно увлечена своей личной жизнью и пиаром на ней, а нахождение рядом дочери, судя по всему, ей только бы мешало.

"Конечно, лучше замуж выходить постоянно и пиарить этот грех на всю страну", – вылила ушат грязи на известную певицу Ирина.