"От тебя вонь": Звезда Comedy Woman Сысоева плюнула в известного режиссера

Накануне разразился скандал между Надеждой Сысоевой и Сариком Андреасяном. Все началось с того, что звезда Comedy Woman заявила, что не снималась и не планирует сниматься в фильмах режиссера. Тогда Сарик решил ответить, он иронично сказал, что Надежда – не его поля ягода и вообще далека от настоящего кинематографа, а также посоветовал отправиться во Львов покорять местную сцену.
В свою очередь, звезда канала "ТНТ" продолжила разбираться с обидчиком в социальных сетях. В сторис своего "Инстаграм" она отметила, что имя режиссера стало уже нарицательным, намекнув на непрофессионализм Сарика. Также она заявила, что Андреасян вообще не является человеком. "От тебя вонь", – проехалась она по продюсеру. Кроме того, Надежда призналась в любви к Родине и русскому духу.
Кстати, к конфликту подключилась еще и возлюбленная режиссера. По ее мнению, Сысоева не блещет умом и к тому же является трусливым человеком. Так, избранница Сарика отметила, что Надежда заблокировала ее в социальных сетях. Лиза Моряк также добавила, что не даст обижать своего кавалера несмотря на то, его уже ничего задеть не может. По ее словам, многие люди, которых они считали близкими, оказались притворщиками и лицемерами.