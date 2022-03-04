Одинокая 44-летняя пышка Семенович раскрыла повод для откачки жира

Анна Семенович недавно сделала липосакцию.

Артистка честно рассказала своим поклонникам, что собирается обратиться за помощью к пластическим хирургам. Анна решила убрать лишнее с рук и шеи, так как "проблемные зоны" очень сложно исправить просто занятиями в тренажерном зале. Несмотря на предостережения окружающих, Семенович пообщалась с врачами, оценила риски и решилась на липосакцию.

Поклонники стали гадать, в чем же истинная причина такого срочного решения об операции, которая "откачивает жир". Естественно, многие предположили, что срочная пластика понадобилась одинокой 44-летней пышке ради мужчины, мол, новый ухажер попросил внести изменения. Однако фанаты оказались неправы, Анна сама раскрыла все карты.

"Липосакцию я делала не для мужчины. Я делала ее для себя — в удовольствие, потому что мне этого давно хотелось. Я вообще считаю, что все в этой жизни нужно делать для себя", – констатировала Семенович.

Ранее Анна Семенович рассказала, что недавно у нее появился влиятельный и интересный воздыхатель, который смог завладеть ее вниманием. Однако все оказалось не так радужно. Поклонник оказался аферистом, который специально соблазняет знаменитых женщин и даже предлагает им секс за деньги.

15 лет назад он пытался завести отношения с певицей Славой, которая близко дружит с Семенович, собственно, она и рассказала Анне о пристрастиях ухажера. Кстати, у мужчины есть пятеро детей от разных женщин и законная супруга.