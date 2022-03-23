Вцепившаяся в достоинства Нагиева Серябкина засветила интимный кадр: Я его обожаю

Бывшая солистка российской музыкальной группы SEREBRO Ольга Серябкина после роспуска коллектива ушла в сольное творчество. Она не потеряла популярности и, кажется, даже обрела какую-то самобытность. Однако потом в ее жизни поменялись приоритеты.
20 ноября прошлого года 36-летняя Ольга Серябкина впервые стала матерью. Она родила от мужа сына, которого назвали Лукой. Одновременно с материнством певица продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Она охотно дает интервью и участвует в новых проектах, выпускает клипы и песни. Но вот личную жизнь Серябкина старается не выпячивать на первый план.
Муж Ольги Серябкиной бизнесмен Георгий Начкебия долго находился в тени, певица не рассказывала о личной жизни. Но на днях она решилась показать откровенное фото. В своем аккаунте в "Телеграм" она выложила снимок, на котором предстала рядом с мужем. Пара прогуливалась по Москве.
"Моя опора и поддержка", – написала Серябкина.
Фанаты заметили, что муж и жена поразительно похожи внешне. Для некоторых это знак, что люди друг другу подходят.
Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию осенью 2020 года. До этого ее подозревали в связи с продюсером Максимом Фадеевым.
Ранее Ольга Серябкина рассказала подробности со съемок фильма "Самый лучший день" и работы с Дмитрием Нагиевым. По словам звезды, актер заставил ее растеряться. Но потом пара сработалась. "Я его обожаю", – рассказывала Серябкина о достоинствах коллеги в интервью Ru.tv.