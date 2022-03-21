Счастливая Глюкоза на глазах у всех обтерлась о бывшего любовника Ходченковой

Артисты пришли на премьеру фильма с экс-супругом Светланы Ходченковой. Наталья Чистякова-Ионова сыграла в семейной комедии "Моя ужасная сестра" главную роль. Ее героиня после развода вновь собирается замуж, но дочки-ровесницы невесты и жениха всячески пытаются сорвать свадьбу.
Напарником исполнительницы стал Владимир Яглыч – с бывшим мужем Светланы Ходченковой звезда сыграла любовь в кадре. Выглядела Глюкоза счастливой и привлекательной. На премьеру фильма она взяла с собой дочь-подростка Лиду. Девочка выбрала для мероприятия неформальный имидж бунтарки.
На одном из фото, появившемся в Сети, Глюкоза прижалась к экс-любовнику Ходченковой. Сложилось впечатление, будто она о него обтерлась.
Отметим, что после слухов о причине развода со Светланой Ходченковой Владимир Яглыч давно не откровенничает с журналистами. Сейчас актер женат на коллеге – Антонине Паперной, пара воспитывает четырехлетнюю дочь Еву и сына Даниила, которому скоро исполнится два года.
Напомним, у Натальи Чистяковой-Ионовой и ее мужа бизнесмена Александра Чистякова подрастают две дочери. Старшей наследнице пары – Лидии – 14 лет. Младшему ребенку супругов Вере – 10.