"Кнопочки": сверкнувшую задорными сосками Глюкозу раздели на пляже

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в прекрасной форме. В свои 35 лет артистка стройна, подтянута и выглядит как девочка. При этом звезда успешно строит музыкальную карьеру и воспитывает детей.
Напомним, в 2006 году Наталья Ионова вышла замуж за миллионера Александра Чистякова. В 2007 году артистка родила от мужа дочь Лиду, а через четыре года — вторую дочь Веру. пара счастлива много лет, но периодически в Сети все же всплывают слухи о том, что в семье разлад. Глюкоза не комментирует это, предпочитая оставлять личное за кадром.
Артистка активно ведет "Инстаграм" и часто балует поклонников откровенными снимками. На днях она показала фото, на котором предстала на пляже. На ней были широкие джинсы и белый облегающий топ, под которым не было нижнего белья. От морского бриза соски Глюкозы потвердели и стали сильно выделяться из-под белой майки. Это было заметно невооруженным глазом. Поклонники принялись наперебой обсуждать свежее фото Глюкозы.
"Как все видно хорошо, кнопочки особенно"; "Надо в мокрой"; "Да лучше уж тогда вообще без майки"; "Сексуальная Наташка"; "Богиня"; "Без липчика"; "Соски огонь" (Орфография авторов сохранена – прим. ред.), – фантазировали поклонники, раздевая Глюкозу взглядом.