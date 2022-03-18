Третий ребенок: Певица Глюкоза сообщила о беременности

35-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, шокировала неожиданным заявлением. В личном микроблоге знаменитость сообщила о скором пополнении в семье. Говоря о третьем ребенке, вокалистка сказала: "Думаю в скором времени".
Поклонники Глюкозы теперь в замешательстве. Одни уверены, что вокалистка уже беременна. Другие полагают, что Наталья только планирует малыша.
У Натальи Чистяковой-Ионовой и ее мужа бизнесмена Александра Чистякова подрастают две дочери. Старшей наследнице пары – Лидии – 14 лет. Младшему ребенку супругов Вере – 10.
С отпрысками у Глюкозы теплые и доверительные отношения. Между тем артистка не срывает, что роль родителя дается ей непросто. "Я никогда не думала, что дети — это так сложно", – сетовала журналистам Наталья.
Старшая дочь вокалистки, Лида, как говорят, имеет полную свободу самовыражения. Девочка смело экспериментирует с внешностью и имиджем, говорит то, что думает. Родители во всем потакают Лидии, хотя в школе у подростка часто бывают проблемы – не все готовы мириться с ее поведением. Ходят слухи, что старшую наследницу Натальи Чистяковой-Ионовой уже исключили из двух школ. А недавно Глюкоза шокировала общественность, предложив организовать в учебных заведениях места, в которых дети могли бы курить.