"Валеру оставила, мне он никогда не нравился": объявлено о разводе Джанабаевой и Меладзе

Вокалистка Альбина Джанабаева дала повод для слухов. Певица, как утверждают СМИ, сняла обручальное кольцо. На свежих фото в соцсетях Джанабаева предстает без украшения, символизирующего брачные узы. Кроме того, артистка больше не показывает в микроблоге мужа, певца Валерия Меладзе.
О том, что в браке Джанабаевой и Меладзе не все гладко, впервые заговорили еще в январе. Тогда Валерий Шотаевич отправился в ОАЭ без жены и, как утверждают сплетники, общался там с красотками. Теперь народная молва подозревает супругов в разрыве. В Сети уже объявили о разводе пары. При этом Альбина продолжает жить в подмосковном особняке мужа. Не исключено, что Меладзе, как настоящий джентльмен, съехал, оставив все нажитое Джанабаевой и детям.
"Ну и правильно Валеру оставила, мне он никогда не нравился", – рассуждают поклонники Альбины в Сети.
Впрочем, Альбина Джанабаева могла снять украшение без каки-либо веских на то причин. Например, из-за отека кисти.
Джанабаева сплетни пока никак не комментировала. Вокалистка и ее муж в последнее время стараются не привлекать внимание к своим персонам. Еще не улеглась шумиха, которую спровоцировало заявление Валерия Меладзе о спецоперации на Украине. Вокалист, напомним, осудил действия российских властей.