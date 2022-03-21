"Это фальшь!": Всплыли ужасающие подробности странной смерти Томаса Хаоса

О смерти бывшего участника группы "Отпетые мошенники" Вячеслава Зинурова, выступавшего под псевдонимом Томас Хаос, стало известно 10 марта. Ничто не предвещало его кончины, поклонники и коллеги были шокированы произошедшим.
У Зинурова были назначены на тот день съемки, на которые он так и не пришел. Труп Томаса Хаоса обнаружили соседи. СМИ сообщили, что артист свел счеты с жизнью, однако многие не поверили в эту версию.
Еще месяц назад он выглядел бодрым и жизнерадостным. В свои 50 он освоил сноуборд и делился с друзьями позитивным опытом. За несколько дней до смерти Томас Хаос появлялся в студии программы "Звезды сошлись" на НТВ, где сделал громкое заявление. Он объявил, что Сергей Аморалов годами ему недоплачивал, из-за чего певец бросил группу "Отпетые мошенники". После этого из группы ушел и Гарик Богомазов.
Родственники Зинурова не отрицают, что трагедия могла быть связана с тем заявлением артиста. Также они не верят, что певец мог свести счеты с жизнью.
Во-первых, никакой предсмертной записки он не оставил, а это не в его стиле, считают близкие.
"Предсмертной записки не было. Все это фальшь", – сказали близкие Хаоса.
Супруга Гарика Богомазова тоже считает произошедшее странным. Виктория считает, что певец мог не по своей воле уйти из жизни.
Утром Хаос приготовил себе обед и оделся в костюм, в котором должен был ехать на съемки. Также она отметила, что с личной жизнью у артиста все было в порядке.