Фатальные ошибки прошлого превратили жизнь известного актера в мучение: Должен покаяться

Актер прославился, благодаря роли в сериале "Графиня де Монсоро". Творческая жизнь в молодости была насыщенной, но это не мешало Беляеву заниматься личной жизнью.
Создать семью звезда сериалов и кино пытался трижды: первый брак развалился из-за неверной жены, второй – из-за решения обоих супругов расстаться, о неудачах в третьем союзе он не рассказывает. И все бы ничего, вот только пострадали дети Беляева – дочь и сын, которые появились на свет во втором браке. После разрыва актер ограничил общение с наследниками и считает это одной из самых главных своих ошибок. И хотя Беляев уже не раз приносил детям извинения, эта оплошность превратила его жизнь в мучение и не дает спать спокойно до сих пор.
"Должен лишний раз покаяться в том, что я плохой отец... Много лет меня это сознание мучило", — разоткровенничался Юрий Викторович.
К счастью, наладить контакт с детьми удалось, и актер не устает восхищаться своими наследниками, которые добились успехов в тех областях, которые выбрали в качестве профессии. Беляев признался, что его сын является проектным менеджером в области IT– технологий. И хотя его мать была против увлечения компьютерами в раннем возрасте, отец поддержал: потому что, говорит актер, нужно доверять детям, как бы сложно это ни было.
Сейчас у Беляева четвертая попытка обрести семейное счастье – он женат на своей коллеге по творческому цеху Татьяне Абрамовой, которая, к слову, на 27 лет младше мужа.