"Страшного в этом нет": Татьяна Абрамова не смогла родить Юрию Беляеву

Юрий Беляев и Татьяна Абрамова поженились в мае 2014 года. Звезда сериала "Всегда говори "всегда" стала четвертой женой актера. Знаменитости сначала расписались в ЗАГСе в Санкт-Петербурге, затем обвенчались в храме в Московской области.
В свежем интервью Беляев признался, что до знакомства с Абрамовой не представлял себя женатым на коллеге по цеху. "Был уверен, что никогда не окажусь рядом с артисткой, к тому же рыжей. Это было табу для меня", – признался Беляев.
Татьяна сумела вскружить голову Юрию. Артист влюбился в смех и голос звезды сериала "Всегда говори "всегда". По словам актера, от пения Абрамовой его "вштыривает".
Юрий Беляев и Татьяна Абрамова счастливы в браке, однако общих детей у пары нет. Актриса не скрывает, что хотела родить супругу малыша. К сожалению, мечты о наследнике от Беляева так и остались мечтами. "Ничего страшного в этом нет", – рассуждает Абрамова. Артистка считает, что должна уделять внимание тем отпрыскам, которые у них уже есть. Знаменитость обожает, когда они все вместе собираются за семейным столом.
Напомним, у Татьяны Абрамовой два сына – Иван и Александр. Мальчики родились в браке звезды сериала "Всегда говори "всегда" с оператором Сергеем Кулишенко.
Юрий Беляев – многодетный отец. Первая жена подарила актеру дочь Светлану и сына Алексея. Во втором браке у знаменитости родился еще один мальчик – Александр.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Почему Долина так плохо выглядит?