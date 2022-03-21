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Шоу-бизнес
"До тошноты": Погребняк пожаловалась на бьющихся в истерических припадках детей

"До тошноты": Погребняк пожаловалась на бьющихся в истерических припадках детей

У 38-летнего нападающего Павла Погребняка и его 33-летней супруги Марии подрастает трое сыновей – 15-летний Артем, 13-летний Павел и 11-летний Алексей. Совладать с сорванцами часто бывает трудно.
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"Я никогда не поддамся на их истерики! Пробовали они и орать, и плакать до тошноты, и биться головой – не работает, только сами себе делают хуже!" – отрезала принципиальная Погребняк.

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Она воспитывает сыновей настоящими мужчинами. "Если мы идем в магазин, то обязательно сумки помогают маме донести до квартиры или машины! – заверила жена известного футболиста. – К уборке, готовке их так же подключаем. Все делаем вместе".

"Я всегда стараюсь объяснять, как нужно себя вести в обществе, как с девочками, – делится Мария советами. – Говорю, для чего нужно учиться, что это дает в жизни. Все это мы раньше делали в игровой форме. На первый взгляд, покажется, что я слишком требовательная, но все это сыграет важную и нужную роль в их жизни. Важно, чтобы они могли делиться с вами всеми секретами и даже рассказать если кто-то вдруг решил попробовать покурить".

"Вам дети должны доверять, и если даже вы узнали что-то шокирующее, ни в коем случае нельзя ругать, надо принять и подумать, как все перевернуть в вашу пользу, – учит в своем "Телеграмме" опытная Мария. – Важно донести информацию так, чтобы ваш ребенок сам понял, что это плохо!"

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Фото: Дни.ру
Автор: 21 марта 2022, 08:29
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