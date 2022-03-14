Врач принял Марию Погребняк за залетевшую от престарелого папика эскортницу

"Рожала я в одном из лучших роддомов, у меня были 3-х местные апартаменты, – вспоминает Мария. – Там ко мне пришла акушерка и спрашивает: "Вы грудью кормить будете?"
Положительный ответ знаменитости врача удивил. "Такие, как вы, в основном отказываются, вам же надо фигуру для мужчины беречь в идеальной форме!" – ответила Марии акушерка.
"Она решила, что я эскорт! А мой мужчина старше меня лет так на 30 и конечно же он не муж мне!" – возмущена Мария Погребняк.
Когда акушерка увидела молодого, красивого спортсмена-мужа, то была в шоке. А Мария еще и добавила. "Она узнала очень многое о себе, что ее уши свернулись в трубочку!" – рассказала она.
Отметим, что врачи говорят: ребенка необходимо кормить по требованию. Ведь при частом прикладывании малыша к груди не происходит сильного растяжения тканей железы и кожи. Это является одним из основных факторов сохранения красивой формы груди. Не стоит забывать и про поочередное прикладывание ребенка к груди для поддержания примерно одинакового количества молока в каждой молочной железе и, следовательно, для одинакового растяжения кожи. Выполнение этого правило позволит сохранить симметричность.