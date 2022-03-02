"Хулиган": замужняя Судзиловская пофлиртовала с Гуськовым на глазах у всех

Российская актриса Олеся Судзиловская вручила награду на международном фестивале кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Из-за эпидемии коронавируса награды раздавали сразу за два года, так как в 2021-м мероприятие отменили.
Роскошная блондинка блистала на церемонии вручения наград в элегантном синем брючном костюме цвета электро с удлиненным жакетом. Из аксессуаров на ней были длинные серьги-цепочки.
Олеся Судзиловская наградила призом имени Александра Абдулова Алексея Гуськова за лучшую мужскую роль. "Моя карьера началась когда-то с этим великолепным актером-хулиганом", – игриво отметила актриса.
Главную награду "Золотая тайга" и по 600 тысяч рублей получили авторы лент "Камешки" из Индии и "Сказка для старых" из России. "Сказку для старых" создали Роман Михайлов и Федор Лавров. Они же и снялись в своей картине.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как актриса Олеся Судзиловская щеголяла перед чужим мужчиной в одних трусах, пока этого не видел ее супруг.