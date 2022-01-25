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Шоу-бизнес
Глюкоза показала интим с любимым: Сколько можно трясти телесами?

Глюкоза показала интим с любимым: Сколько можно трясти телесами?

Глюкоза нежно поздравила супруга с днем рождения и показала нежные фото с ним.
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15 лет назад российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюк'оZа, вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Несмотря на нередкие слухи о размолвке, пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.

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25 января муж Глюкозы отмечает день рождения, ему исполняется 49 лет. В своем "Инстаграм" артистка нежно поздравила любимого и написала, что он для нее как два крыла. Глюкоза поблагодарила мужа за двух замечательных дочек и время, проведенное вместе. Певица опубликовала серию фото, на которых она вместе с Чистяковым дурачится и смеется как дитя.

Бизнесмен предстал на снимках седовласым подтянутым красавцем в отличной физической форме. На одном из фото он занимался с Глюкозой в паре йогой. На других фото у него был оголен торс, на котором прослеживались кубики подтянутого пресса. Снимки оказались очень интимными, было заметно, что между супругами любовь и невероятная близость.

"Спасибо, что ты есть в моей жизни... Спасибо за твою поддержку и сильное плечо рядом", – написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям Глюкозы. Но некоторые, которые постоянно ее критикуют, оставили негативные комментарии в своем стиле.

"Уже дочь взрослая, сколько можно трясти телесами?"; "Задолбала уже жопой отсвечивать", – написали фолловеры.

Напомним, Александр Чистяков родился 25 января 1973 года в Ленинграде. Он российский бизнесмен, владелец девелоперской компании Hermitage Construction & Management Group.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 14:04 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

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ХОРОШО ПРИСТРОИЛАСЬ ЭТА БЕЗГОЛОСАЯ А ВОТ СЕМЕНОВИЧ НЕ ПОВЕЗЛО ХУДЕТЬ ТЕТКЕ НАДО
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