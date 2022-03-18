"Все сметают с полок": Варвара изумилась происходящему в магазинах для простых людей

Жители столицы зачем-то запасаются впрок – сахаром, крупами, средствами гигиены. Хотя поставщики и заявляют, что недостатка на складах нет и дефицит не грозит. Певица Варвара во время тура по Дальнему Востоку проинспектировала местные торговые сети – посетила простые магазины для обычных людей.

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