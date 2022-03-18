"Все сметают с полок": Варвара изумилась происходящему в магазинах для простых людей

"Дальний Восток живет полноценной жизнью, – заверила исполнительница. – В магазинах есть все и никто ничего не сметает, как в Москве. С ушедшими с российского рынка западными ритейлерами здесь не знакомы".
Напомним, о приостановке деятельности в России заявили множество компаний, включая "Макдональдс", Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие. В ответ в Госдуме предложил на 10 лет запретить работу ушедших иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Список уже направлен в правительство и Генпрокуратуру.
"Вчера зашли в продуктовый магазин и увидели изобилие рыбы, морепродуктов, мяса, выпечки и т. д., – радуется Варвара. – И со словами, что с такими запасами нам не страшны никакие санкции, со спокойной душой вышли оттуда, прикупив любимой чавычи (которая только что плавала в море) на ужин".
На своей странице в "Инстаграм"* она написала и про то, как в это тревожное время проходят концерты: "Народ соскучился по открытым залам, хотя многие до конца не верят, что ковид покинул нас, все таки надевают маски. Но во время концерта их снимают и поют вместе. Энергетика русской души зашкаливает!"
*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.