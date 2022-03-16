Многодетный Кортнев проехался по бывшим: Не может сама забеременеть

У лидера музыкальной группы "Несчастный случай", певца Алексея Кортнева есть двое детей от предыдущих отношений. Со всеми бывшими женами он сумел сохранить нормальные отношения. В свежем интервью он рассказал, как сумел добиться такого взаимопонимания. Кортнев уверен, что ему крайне повезло со всеми бывшими.
Напомним, первый раз Алексей Кортнев женился на певице Ирине Богушевской, которая родила ему сына. Вторые отношения были с актрисой Юлией Рутберг. До загса пара так и не дошла. Потом была связь с телеведущей Еленой Ланской Кортнев, которая родила ему второго сына.
Официально Кортнев женился в 2002 году на гимнастке Амине Зариповой, с которой живет до настоящего дня. У пары родилось четверо детей – два сына и две дочери.
В беседой с Борисом Корчевниковым Кортнев откровенно рассказал, что 45-летняя жена сделала ЭКО, чтобы родить двух младших дочерей.
"Потому что, к сожалению, Амина уже не может сама забеременеть, нужно профессиональное врачебное вмешательство. В случае с Агафьей было гораздо сложнее, потому что после появления на свет Аксиньи прошло десять лет. Все эти годы мы предпринимали попытки забеременеть. Да, действительно не получалось", – рассказал Кортнев.