Продюсер: Российские артисты сильно подешевели и готовы выступать за рубли

Продюсер Табриз Шахиди рассказал о том, как работают российские и украинские звезды с учетом сложившейся ситуации. По словам концертного директора, знаменитости не решаются поднимать ценники на свои выступления. Более того, сейчас артисты, которые ранее требовали от заказчика оплаты в долларах или евро, хотят выступать за рубли. Для клиентов, которые имеют заработок в валюте, заказывать певцов из России на данном этапе дешевле.
Заказчики в большинстве своем переносят мероприятия на конец весны и лето. Праздновать на фоне происходящих событий готовы не все. Те, кто не смог перенести вечеринку на более подходящее время, гуляют скромно, не привлекая внимания.
Артисты с украинскими корнями или гражданством оборвали все связи с Россией. Большинство покинуло нашу страну навсегда. Те, у кого есть совесть, говорит Табриз Шахиди, уже возвращают заказчикам предоплату.
Шахиди подчеркнул, что никаких списков "неугодных" артистов, которых якобы нельзя никуда приглашать, не существует. Продюсер считает, что кто-то распускает слухи об этом намеренно. Звезды, которые остановили творческую деятельность в России, решились на этот шаг без какого-либо давления извне. Табриз Шахиди уверен, что заказчики как и до этого будут ориентироваться на собственные морально-этические принципы, приглашая ту или иную звезду на свой праздник.