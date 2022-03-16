Стыдно: роскошную загородную усадьбу Розы Сябитовой завалило экскрементами

Пока трансляция шоу "Давай поженится!" на Пером канале на паузе телеведущая Роза Сябитова приводит в порядок территорию загородного дома. В своем телеграм-канале знаменитость опубликовала видео, в котором рассказала, как проходят ее трудовые будни.
Как оказалось, усадьба Сябитовой на данный момент завалена фекалиями. Собаки Розы, гуляя во дворе, загадили все вокруг. Звезда пыталась собрать какашки в пакет, но объем работ оказался слишком велик для нее одной. У теледивы, напомним, три питомца разных пород.
Роза призналась, что вызвала на участок садовников. Ей стыдно показывать специалистам усеянную пометом территорию.
"Сейчас приедут. Отругают меня мои садовники", - посетовала Роза Сябитова.
В кадре знаменитость предстала в бежевой искусственной шубе и шапке с завязками. Теледива была без макияжа и не использовала фильтры, поэтому выглядела совсем как морщинистая старушка.
Напомним, в подмосковном Ногинске у звезды "Давай поженимся!" 30 соток. На них Роза Сябитова возвела двухэтажный особняк площадью 164 квадратных метра. В нем располагаются гостиная с камином, зона отдыха, кухня, кабинет винные комнаты, несколько спален и СПА-салон. Также на участке есть гостевой домик, сад и площадка для мини-гольфа.