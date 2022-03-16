"Он мужественно с ним боролся": Гришковец раскрыл причину смерти известного актера Сытого

Писатель и режиссер Евгений Гришковец раскрыл причину смерти актера Евгения Сытого. По словам драматурга, звезда сериала "Домашний арест" умерла после длительной борьбы с болезнью.
Сытый скончался 16 марта. У актера, говорит Гришковец, был рак. Несмотря на тяжелый недуг, Евгений продолжал активно трудиться на сцене. "Он мужественно с ним боролся", – поведал писатель.
Евгений Гришковец отметил, что Евгений Сытый был невероятно одаренным артистом. Талантом, считает драматург, актер походил на звезду советского кино Евгения Леонова.
Напомним, о кончине Евгения Сытого в соцсетях сообщил режиссер Александр Молочников. Прощание со звездой экрана состоится 18 марта в 11:00 по мск в МХТ имени Чехова.
Сытому было всего 52 года. Зрители знают артиста благодаря проектам "Аритмия", "Зона комфорта", "Чернобыль: Зона отчуждения" и другим. В театре имени Чехова артист работал с 2014 года. Много лет Евгений Сытый был артистом театра "Ложа" в Кемерове. Похоронят артиста в Кемеровской области – на его малой родине.