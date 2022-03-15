Проболтавшийся о "дырявости" Барских сделал заявление: Нашел время освободить свой рот

Скандал вокруг оскорбляющих жителей нашей страны высказываний Макса Барских все никак не утихает.



В начале спецоперации на Украине певец заявил, что "в дырявую Россию" теперь никто больше приезжать не будет. А потом и вовсе сказал, что запрещает российским поклонникам слушать его песни.

На слова артиста отреагировали многие звезды, но, видимо, больше всего Барских задели высказывания в его адрес от Тимати, Славы, Яны Рудковской и Ольги Бузовой. Ведь именно им он посвятил очередное видеообращение на своей странице в "Инстаграме"*. В первую очередь музыкант обратился к рэперу Тимуру Юнусову, который, реагируя на оскорбления России, уточнил, что музыкант, кажется, забыл, кто на самом деле "дырявый".

"Тимати, знаю, что две твои дырки уже давно заняты, и не понимаю, как ты нашел время освободить свой рот...", – начал свое обращение артист, посоветовав Тимати молчать и жарить бургеры.

Певицу Славу Барских назвал "лицемеркой", припомнив ей о том, что в свое время она якобы "пела ему оды любви". Яне Рудковской досталось за ее пристрастие к люксовым брендам: музыкант заявил, что кроме них, она уже давно ничего не видит. Ну, а что касается Бузовой, то исполнитель хита "Туманы" порадовался, что после блокировки "Инстаграма"* в России, ее в его поле зрения стало намного меньше.

Напомним, жестче всех Максу Барских досталось от Тимати: музыкант напомнил ему, что именно на деньги россиян он жил все эти годы, а потом пообещал, что при встрече покажет ему, кто на самом деле "дырявый".

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